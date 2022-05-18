Начался капремонт фасадов жилых домов

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту фасадов многоквартирных жилых домов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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"Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Петр Бирюков.

Он напомнил, что в программу этого года вошли 1,4 тысячи фасадов, самые масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах.

При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.

Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета. Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования.

Кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.