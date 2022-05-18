Тысячи москвичей посетили павильон "Здоровая Москва" за неделю

Более 20 тыс. горожан проверили здоровье в павильонах «Здоровая Москва», открытых неделю назад в 46 городских парках, скверах и зонах отдыха. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Неделю назад в городских зонах отдыха начали работу 46 павильонов «Здоровая Москва». Уже сейчас можно говорить об их востребованности - на сегодня более 20 тыс. москвичей проверили свое здоровье в парках. Надеемся, что другие горожане последуют их примеру. Важно отметить, что специально для переболевших COVID-19 в программе предусмотрены дополнительные исследования. Однако регулярно проверять здоровье важно абсолютно всем, поэтому приглашаем посетить павильон вне зависимости от того, переболели вы коронавирусом или нет. Пройти обследование можно без записи и в максимально комфортных условиях», - сказала Ракова.

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Отмечается, что расширенная программа обследований в павильонах «Здоровая Москва» включает в себя более 11 исследований. Она направлена на выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. Кроме того, москвичи, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут пройти ряд дополнительных исследований - для их прохождения необходимо, чтобы с момента выздоровления прошло не менее 60 дней.

Также, если по результатам исследования будут выявлены какие-либо отклонения, то в обязательном порядке жителям либо проведут дополнительные обследования прямо в павильоне, либо направят к врачу в другое медучреждение. Пациенты, у которых по результатам чек-апов будут выявлены отклонения, берутся на персональный контроль. Так, их проконсультирует врач телемедицинского центра, а также при необходимости он назначит дополнительные исследования и консультации врачей-специалистов.

Поясняется, что для прохождения диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва» необходимо заполнить базовую анкету или анкету для переболевших COVID-19. Для экономии времени это можно сделать заранее в онлайн-режиме - анкеты находятся в разделе «Моя диспансеризация в парке» в электронной медкарте, доступной горожанам на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Но при желании анкету можно заполнить и в павильонах «Здоровая Москва» - с помощью информационных киосков. И после прохождения диспансеризации результаты обследования, протоколы осмотров и заключения врачей будут доступны пациентам в их электронной медкарте.