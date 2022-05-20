В Москве обнаружили поглощенный многоэтажкой кинотеатр

В Москве на Триумфальной площади обнаружили поглощенный многоэтажным домом бывший кинотеатр. Об этом рассказал один из жителей столицы в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

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Автор поста пояснил, что кинотеатр в стиле модерн был открыт на Триумфальной площади декабре 1913 года. Москвич написал, что электрокинотеатр назвали «Пегасом», однако в народе больше прижилось наименование «Дом Ханжонкова» в честь создателя российской компании производству и прокату кинофильмов предпринимателя Александра Ханжонкова. После революции театр несколько раз менял название: «Межрабпом», «Горн» и, наконец, «Москва».

В 1930-х здание было перестроено по проекту архитектора Дмитрия Чечулина, а в 1950-е кинотеатр и вовсе встроили, с изменением фасада, в многоэтажное здание Министерства общего машиностроения. В 2004 году в киноцентре прекратили показ фильмов.