В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

В Москве обнаружили поглощенный многоэтажкой кинотеатр

Мослентаиещё 1

В Москве на Триумфальной площади обнаружили поглощенный многоэтажным домом бывший кинотеатр. Об этом рассказал один из жителей столицы в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В Москве обнаружили поглощенный многоэтажкой кинотеатр
Фото: ТАССТАСС

Автор поста пояснил, что кинотеатр в стиле модерн был открыт на Триумфальной площади декабре 1913 года. Москвич написал, что электрокинотеатр назвали «Пегасом», однако в народе больше прижилось наименование «Дом Ханжонкова» в честь создателя российской компании производству и прокату кинофильмов предпринимателя Александра Ханжонкова. После революции театр несколько раз менял название: «Межрабпом», «Горн» и, наконец, «Москва».

В 1930-х здание было перестроено по проекту архитектора Дмитрия Чечулина, а в 1950-е кинотеатр и вовсе встроили, с изменением фасада, в многоэтажное здание Министерства общего машиностроения. В 2004 году в киноцентре прекратили показ фильмов.

Ранее москвичи рассказали, что здание одного из вокзалов столицы в 80-х годах полностью поглотило вестибюль станции метро.

Новости Москвы,Дмитрий Чечулин,Александр Ханжонков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители