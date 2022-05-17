Прием заявок на фестиваль уличных мультфильмов начнется 1 июня в Москве. В мероприятии смогут принять участие дети от четырех до 18 лет, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.
"Фестиваль уличных мультфильмов - это конкурс по поиску талантов в сфере мультипликации. Работы участников оценивает жюри из настоящих знатоков анимации - режиссеров и художников киностудии "Союзмультфильм", преподавателей факультета мультимедиа и анимации ВГИКа. Цель проекта: показать, что смартфон - это не только игры и соцсети, а инструмент для творчества, где можно создавать мультипликационные истории. В конкурсе участвуют дети и молодежь от четырех до 18 лет всей страны. Прием заявок от участников начнется с 1 июня", - говорится в сообщении.
В 2021 году в фестивале приняли участие 800 молодых аниматоров из шести стран.
"Фестиваль подтвердил, что детская мультипликация в стране возрождается, ребятам есть что сказать, и они ищут средства выразить свои мысли через анимационное искусство. Мультфильмы участников - о дружбе, природе, животных, традициях, о том, чем богата наша страна, о том, чем наполнена душа каждого маленького ее обитателя. Этот фестивальный год мы посвящаем сказкам и чудесам, которые происходят, если в них верить", - приводятся в сообщении слова руководителя и автора проекта Анны Ленковой.
В пресс-службе добавили, что участники конкурса будут создавать анимационные картины в любой технике, из любых подручных материалов, на любые темы: искусство, друзья, семья, спорт, культура родного края, летние каникулы. Кроме того, в этом году молодые талантливые драматурги смогут побороться за звание лучшего сценариста мультфильма. На конкурс можно подать работы, созданные не ранее 2021 года и опубликованные в открытых источниках до 31 августа 2022 года. Такие работы участникам нужно отправить через форму на сайте проекта, указав имя, возраст, страну и город. Форма подачи заявки на сайте откроется 1 июня. А 31 октября жюри подведет итоги конкурса.