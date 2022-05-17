Прием заявок на фестиваль уличных мультфильмов начнется 1 июня в Москве

"Фестиваль подтвердил, что детская мультипликация в стране возрождается, ребятам есть что сказать, и они ищут средства выразить свои мысли через анимационное искусство. Мультфильмы участников - о дружбе, природе, животных, традициях, о том, чем богата наша страна, о том, чем наполнена душа каждого маленького ее обитателя. Этот фестивальный год мы посвящаем сказкам и чудесам, которые происходят, если в них верить", - приводятся в сообщении слова руководителя и автора проекта Анны Ленковой.