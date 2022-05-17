В Москве откроется самая высокая библиотека в мире

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Москве с 28 на 29 мая. В этом году впервые одной из площадок станет Panorama 360, где будет работать самая высокая библиотека в мире, сообщил во вторник руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на пресс-конференции в ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

"Мы приготовили изюминку. Мы со смотровой площадкой Panorama 360 на 89-м этаже откроем самую высокую библиотеку в мире. И там тоже запланированы будут мероприятия", - сказал Кибовский.

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Он добавил, что акция "Ночь в музее" пройдет на 227 городских площадках. "Это 157 библиотек, 34 культурных центра, 15 музеев, девять театральных площадок, пять школ искусств, и еще мероприятия пройдут на площадках киносети "Москино", - сказал Кибовский.

Программа мероприятий

По словам генерального директора государственного бюджетного учреждения культуры "Мосразвитие" Тимура Вахитова, всего будет проведено 770 мероприятий. Подробная программа размещена на официальном сайте мэра Москвы.

"В программу мероприятий вошли экскурсии, выставки, концерты, спектакли. Мы стараемся всячески привлечь аудиторию. Соскучились по мероприятиям не только зрители, но и мы, ведь два года акция проходила онлайн", - добавил Кибовский.

К мероприятиям можно будет подключиться онлайн. Трансляции будут на специальном онлайн-канале.

"Подключиться можно будет не только москвичам, но жителям Дагестана, Калуги и др. Будет много встреч с писателями и литературоведами, так что мы будем рады, если к нам присоединятся участники из других городов", - сказал Кибовский.

Также трансляции будут доступны на сайте культурных учреждений. В рамках акции площадки будут работать с 18:00 28 мая до 02:00 29 мая.

"Также будут библиосумерки, где будет представлена детская программа. На 30 площадках пройдет более 60 мероприятий для детей. Также к акции у нас откроются пять библиотек после ремонта. Думаю, что это хороший подарок для читателей", - уточнил глава ведомства.