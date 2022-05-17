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1 час назад

Первый экосветофор начали тестировать в Москве

Агентство «Москва»иещё 1

Светофор с датчиками качества воздуха около пешеходного перехода тестируют в Москве, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Первый экосветофор начали тестировать в Москве
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы

«ЦОДД тестирует первый экосветофор в Москве. На «умном» перекрестке мы установили датчик: он определяет качество воздуха около пешеходного перехода. Если есть превышение вредных выбросов, светофор сам включает фазу для пешеходов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что таким образом пешеходы меньше стоят на переходе и быстрее переходят дорогу. Уточняется также, что светофор адаптируется под каждую ситуацию и не создает помех.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице большое внимание уделяется экологии. Развитие городской транспортной системы - одна из главных причин снижения вредных выбросов. Запуск электробусов, замена парка подвижного состава, ограничение на въезд грузовиков сделали воздух в Москве чище. Мы будем и дальше запускать новые проекты, и начинаем тестирование экосветофоров. Это еще один шаг в сторону чистого города», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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