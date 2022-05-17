Первый экосветофор начали тестировать в Москве

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице большое внимание уделяется экологии. Развитие городской транспортной системы - одна из главных причин снижения вредных выбросов. Запуск электробусов, замена парка подвижного состава, ограничение на въезд грузовиков сделали воздух в Москве чище. Мы будем и дальше запускать новые проекты, и начинаем тестирование экосветофоров. Это еще один шаг в сторону чистого города», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.