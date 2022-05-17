Столичных водителей призвали пересесть на городской транспорт

Водителям в Москве рекомендовали отказаться от автомобилей и пересесть на городской транспорт из-за сильного дождя и затруднений движения на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«ЦОДД настоятельно просит водителей отказаться от автомобилей сегодня. На 9:00 движение в городе оценивается в семь баллов. Для утреннего часа пика это сильная загруженность. В городе идет сильный дождь. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Сильно затруднено движение в центре Москвы, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД. Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик», - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что городской транспорт работает штатно.
«Просим водителей соблюдать скорость, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты», - добавили в Дептрансе.
Ранее «Известия» сообщили, что москвичей во вторник, 17 мая, ожидает облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 15 градусов выше нуля.