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41 минуту назад

ЦОДД призвал водителей пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Агентство «Москва»иещё 2

Водителям в Москве рекомендовали отказаться от автомобилей и пересесть на городской транспорт из-за сильного дождя и затруднений движения на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Столичных водителей призвали пересесть на городской транспорт
Фото: ТАССТАСС

«ЦОДД настоятельно просит водителей отказаться от автомобилей сегодня. На 9:00 движение в городе оценивается в семь баллов. Для утреннего часа пика это сильная загруженность. В городе идет сильный дождь. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Сильно затруднено движение в центре Москвы, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД. Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что городской транспорт работает штатно.

«Просим водителей соблюдать скорость, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты», - добавили в Дептрансе.

Ранее «Известия» сообщили, что москвичей во вторник, 17 мая, ожидает облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 15 градусов выше нуля.

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