Столичных водителей призвали пересесть на городской транспорт

«ЦОДД настоятельно просит водителей отказаться от автомобилей сегодня. На 9:00 движение в городе оценивается в семь баллов. Для утреннего часа пика это сильная загруженность. В городе идет сильный дождь. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Сильно затруднено движение в центре Москвы, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД. Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик», - говорится в сообщении.