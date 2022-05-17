Летний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует в Москве 28 мая

28 мая начнется летний сезон проекта «Мой спортивный район». В 10 округах Москвы жители смогут позаниматься спортом на 30 спортивных площадках и семи крышах районных центров «Место встречи». Тренировки будут проходить три раза в неделю по единому расписанию.

Фото: mos.ru mos.ru

Занятия организуют на спортивных площадках в районах Северное Измайлово, Ивановское, Новокосино (ВАО), Очаково-Матвеевское, Кунцево, Солнцево (ЗАО), Замоскворечье, Пресненский, Мещанский, Таганский (ЦАО), Северное Бутово, Ясенево (ЮЗАО), Нагатинский Затон, Зябликово, Нагорный (ЮАО), Куркино, Северное Тушино, Южное Тушино (СЗАО), Люблино, Марьино (ЮВАО), Хорошевский, Беговой, Бескудниковский (САО), Алексеевский, Отрадное, Ростокино (СВАО), Савелки, Крюково (ЗелАО). По вторникам здесь с 19:00 будут проходить фитнес-тренировки для взрослых. По субботам в 11:00 дети от шести до 13 лет и по воскресеньям в 18:00 подростки от 14 лет и взрослые будут осваивать популярные летние игры: футбол, волейбол или бадминтон.

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Занятия на крышах будут проходить в центрах «Ангара» в Нагорном районе, «Будапешт» в Бибиреве, «Высота» в Кузьминках, «Марс» в Алтуфьеве, «Нева» в Левобережном, «Рассвет» в Коптеве и «Эльбрус» в Царицыне. По четвергам с 19:00 посетители этих площадок смогут освоить зумбу. По субботам в 12:00 будут начинаться занятия по йоге, а в 14:00 — по стретчингу. По воскресеньям в 17:00 будут проходить укрепляющие многофункциональные тренировки, а в 19:00 — занятия боевыми искусствами. Тренировки под открытым небом могут посещать москвичи старше 18 лет.

Длительность каждого занятия — один час. Посетителям необходимо иметь спортивную форму и соответствующую обувь, а также бутылку с питьевой водой. Для тренировок на крышах также понадобится гимнастический коврик.

28 мая в районном центре «Будапешт» в Бибиреве состоится открытие летнего сезона. Участников ждет зажигательная тренировка по зумбе под сет приглашенного диджея, а также подарки и сувениры.

Пилотный проект «Мой спортивный район» открылся в этом году 25 января. Жители шести районов Москвы: Солнцева (ЗАО), Митина (СЗАО), Марьина (ЮВАО), Ясенева (ЮЗАО), Коптева и Бегового (САО) — посещали многофункциональные тренировки для развития мышечной массы и силы, кардиотренировки для развития общей выносливости организма, игровые турниры и эстафеты для всей семьи, а также занятия на коньках на ледовых площадках.