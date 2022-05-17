Москвичей предупредили о 8-балльных пробках во вторник

На улицах и дорогах Москвы вечером во вторник ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных. К образованию заторов приведут строительные работы и мелкие аварии, сообщает пресс-служба Дептранса города.

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Автомобильное движение будет ограничено на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

Также затруднения возникнут в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.