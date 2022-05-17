В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
51 минуту назад

Лучшего шеф-повара выберут в Москве 18 мая

ТАССиещё 4

Одиннадцать человек примут участие в финале конкурса "Московские мастера" по профессии "Повар", который пройдет 18 мая. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк во вторник.

В Москве выберут лучшего шеф-повара
Фото: ShutterstockShutterstock

"Все ценители авторской гастрономии могут стать зрителями уникального профессионального состязания "Московские мастера" по профессии "Повар". В финале конкурса встретятся 11 лучших шеф-поваров, которые прошли отборочный этап. В этом году темой конкурса стало осознанное потребление", - сказал Немерюк.

В пресс-службе департамента торговли и услуг отметили, что финал конкурса пройдет 18 мая в Москве на площадке Loft Hall 3, по адресу: улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 15.

Концепция осознанного потребления в столичной ресторанной индустрии основана, в первую очередь, на использовании продукции отечественных фермеров. Это позволяет готовить блюда из экологически чистых продуктов высокого качества, продвигать национальную культуру через кулинарию, поддерживать сельского производителя. В жюри конкурса приглашены известные российские шеф-повара. Судьи оценят все: умение организовать рабочее место, соблюдение технологий, вкус и подачу блюд.

"Конкурс организован Департаментом торговли и услуг Москвы и профсоюзом работников торговли, общественного питания и потребкооперации города. Зрители смогут следить за происходящим как очно, так и через канал "Завтрак шефа" на YouTube", - подчеркнули в пресс-службе.

Новости Москвы,Алексей Немерюк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители