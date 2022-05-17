В Москве выберут лучшего шеф-повара

Одиннадцать человек примут участие в финале конкурса "Московские мастера" по профессии "Повар", который пройдет 18 мая. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк во вторник.

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"Все ценители авторской гастрономии могут стать зрителями уникального профессионального состязания "Московские мастера" по профессии "Повар". В финале конкурса встретятся 11 лучших шеф-поваров, которые прошли отборочный этап. В этом году темой конкурса стало осознанное потребление", - сказал Немерюк.

В пресс-службе департамента торговли и услуг отметили, что финал конкурса пройдет 18 мая в Москве на площадке Loft Hall 3, по адресу: улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 15.

Концепция осознанного потребления в столичной ресторанной индустрии основана, в первую очередь, на использовании продукции отечественных фермеров. Это позволяет готовить блюда из экологически чистых продуктов высокого качества, продвигать национальную культуру через кулинарию, поддерживать сельского производителя. В жюри конкурса приглашены известные российские шеф-повара. Судьи оценят все: умение организовать рабочее место, соблюдение технологий, вкус и подачу блюд.