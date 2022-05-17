Очереди в McDonald’s на Ленинградском вокзале Москвы сняли на видео

На кадрах, снятых очевидцами можно увидеть «очередь, которая не заканчивается». Сообщается, что приходится ждать в среднем час, чтобы сделать заказ.

Напомним в McDonald's заявили, что уже ищут местного покупателя. Известно, что, уходя, заведение заберет с собой бренд, но вот сети ресторанов и поставщики, а также персонал останутся. По словам экспертов, в таких условиях перезапустить сеть будет несложно.