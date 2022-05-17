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1 час назад

Очереди в McDonald’s на Ленинградском вокзале Москвы сняли на видео

Александр Кузьмин

Перед McDonald’s на Ленинградском вокзале в Москве выстроились огромные очереди. Видео публикует telegram-канале «IZ.RU».

На кадрах, снятых очевидцами можно увидеть «очередь, которая не заканчивается». Сообщается, что приходится ждать в среднем час, чтобы сделать заказ.

Напомним в McDonald's заявили, что уже ищут местного покупателя. Известно, что, уходя, заведение заберет с собой бренд, но вот сети ресторанов и поставщики, а также персонал останутся. По словам экспертов, в таких условиях перезапустить сеть будет несложно.

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