В Москве стартовала регистрация на Добровольный Экзамен для студентов

В Москве открыли регистрацию на добровольный квалификационный экзамен для студентов вузов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Открыли регистрацию на Добровольный квалификационный экзамен для студентов вузов. Уже шесть лет проект помогает будущим специалистам проверить свои знания, подтвердить их на практике и еще во время учебы найти работу», — написал Собянин.
Он уточнил, что экзамен проходит в два этапа — онлайн-тестирование и решение практических кейсов от потенциальных работодателей.
Победители смогут пройти оплачиваемую стажировку и трудоустроиться в крупных московских компаниях.
«Когда мы только запускали ДКЭ, пройти тесты можно было всего по шести специальностям. В этом году их уже 70. Среди десятка новых профессий — дизайнер одежды/стилист, продюсер, моушн-дизайнер и режиссер. Получилось отдельное направление "Креативные индустрии"», — добавил Собянин.
Он выразил уверенность, что в 2022 году экзамен соберет большее количество молодых людей, чем предыдущий (25 тысяч студентов и магистров со всей страны).