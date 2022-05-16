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1 час назад

В Москве стартовала регистрация на добровольный квалификационный экзамен

Елена Прошина

В Москве открыли регистрацию на добровольный квалификационный экзамен для студентов вузов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве стартовала регистрация на Добровольный Экзамен для студентов
Фото: телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянинтелеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

«Открыли регистрацию на Добровольный квалификационный экзамен для студентов вузов. Уже шесть лет проект помогает будущим специалистам проверить свои знания, подтвердить их на практике и еще во время учебы найти работу», — написал Собянин.

Он уточнил, что экзамен проходит в два этапа — онлайн-тестирование и решение практических кейсов от потенциальных работодателей.

Победители смогут пройти оплачиваемую стажировку и трудоустроиться в крупных московских компаниях.

«Когда мы только запускали ДКЭ, пройти тесты можно было всего по шести специальностям. В этом году их уже 70. Среди десятка новых профессий — дизайнер одежды/стилист, продюсер, моушн-дизайнер и режиссер. Получилось отдельное направление "Креативные индустрии"», — добавил Собянин.

Он выразил уверенность, что в 2022 году экзамен соберет большее количество молодых людей, чем предыдущий (25 тысяч студентов и магистров со всей страны).

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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