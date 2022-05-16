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1 час назад

Опубликовано видео показа мод в московском метро

Александр Кузьмин

В московском метро провели показ мод, который организовал российский бренд Lyargo. О прошедшем на станции «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки мероприятии сообщает в своем Telegram-канале бывший главред PeopleTalk, опубликовавший соответствующее видео.

«Тем временем, новая салатовая ветка метро превратилась в подиум. Каким-то образом, российский бренд Lyargo договорился о выделении вагона под свой показ», – говорится в сообщении к публикации.

На записи видно, что в качестве подиума для показа использовали поезд, приглашенные зрители же располагались на местах для пассажиров.

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