Вильфанд дал прогноз по открытию купального сезона на российских курортах

Вода в Черном море прогреется до +20 градусов к середине июня - такой прогноз в эфире НСН сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Купальный сезон для взрослых и детей открывается в зависимости от температуры воды и рекомендаций медиков, напомнил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что на большинстве южных курортов страны, по предварительным прогнозам, температура воды в морях достигнет отметки в +20 градусов к середине июня и станет комфортной для купания взрослых. «На Чёрном море купальный сезон для взрослых можно ожидать, что начнётся в середине июня, когда температура воды будет 20 градусов и выше. Причём, на черноморском побережье Краснодарского края сезон можно будет открыть чуть раньше – в середине месяца. А на Крымском побережье дней на 5 позже. 22 градуса, когда уже и дети смогут спокойно заходить в воду, наступит в начале третей декады июня», - предупредил синоптик. Россиянам предложили заменить Черное море Байкалом и Каспием Что касается курортов Дагестана, то, по словам Вильфанда, Каспийское море будет готово к открытию купального сезона и прогреется немного раньше Чёрного. Температура в районе северного побережья Каспия будет 20 - 22 градуса уже примерно в конце первой декады июня. Также научный руководитель Гидрометцентра России напомнил о том, что более северное Балтийское море прогреется попозже – примерно в середине июля температура воды в нём достигает 19-20 градусов. Напомнил собеседник «Радиоточки НСН» и о том, что примерно в первой декаде июня температура воды выше 22 градусов прогнозируется и в Москва-реке. Ранее Ростуризм опроверг данные о массовой отмене бронирования в отелях Крыма. Бронирования на первый летний месяц в Крыму идут на уровне прошлого года.