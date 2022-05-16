Яркую Луну сняли на видео в небе над Москвой

«16 мая 2022 года произойдет полное лунное затмение. Оно будет достаточно глубоким и продолжительным. Во время затмения Луна находится в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной тени. В России это затмение не наблюдается», – говорится в сообщении.