Яркую Луну сняли на видео в небе над Москвой

В небе над Москвой сняли на видео яркую Луну. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Москва с огоньком».
Ранее в Московском планетарии сообщили о полном лунном затмении, которое произойдет 16 мая.
«16 мая 2022 года произойдет полное лунное затмение. Оно будет достаточно глубоким и продолжительным. Во время затмения Луна находится в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной тени. В России это затмение не наблюдается», – говорится в сообщении.
Лунный диск фактически проходит через центр тени Земли, отметили в планетарии.