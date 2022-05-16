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35 минут назад

Яркую Луну сняли на видео в небе над Москвой

Александр Кузьмин

В небе над Москвой сняли на видео яркую Луну. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Ранее в Московском планетарии сообщили о полном лунном затмении, которое произойдет 16 мая.

«16 мая 2022 года произойдет полное лунное затмение. Оно будет достаточно глубоким и продолжительным. Во время затмения Луна находится в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной тени. В России это затмение не наблюдается», – говорится в сообщении.

Лунный диск фактически проходит через центр тени Земли, отметили в планетарии.

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