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17 минут назад

Тематические билеты появились в столичном метро в преддверии велофестивалей

Вечерняя Москва

Новые тематические билеты на одну и две поездки появились в столичном метро в преддверии московского весеннего велофестиваля. Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Тематические билеты появились в столичном метро в преддверии велофестивалей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, тираж билетов с новым дизайном составляет 400 тысяч экземпляров.

— Уже в эту субботу, 21 мая, состоится масштабный Московский весенний велофестиваль. Специально к этому событию мы выпустили тематические билеты «Единый», вы можете найти их в кассах и билетных автоматах метро, ― рассказал глава Дептранса, чьи слова приводят на официальном портале мэра Москвы.

Недавно в Telegram-канале «Дептранс Москвы» рассказали и о способах оплаты транспорта. Так, горожане могут воспользоваться картой «Тройка», билетом «Единый», банковской картой, Face Pay и социальными картами, предоставляющими льготы на проезд.

До этого Дептранс Москвы предложил горожанам скачать или обновить приложение «Московский транспорт» в связи с открытием сезона велопроката. Так, жителям столицы доступны несколько тарифных планов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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