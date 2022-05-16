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19 минут назад

Трамваи трех маршрутов задерживаются на Варшавском шоссе

Агентство «Москва»иещё 1

Трамваи №3, 16 и 47 задерживаются на Варшавском шоссе, в районе остановки «Новоданиловский проезд - Академия водного транспорта». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Трамваи трех маршрутов задерживаются на Варшавском шоссе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Варшавском шоссе (в районе остановки «Новоданиловский проезд - Академия водного транспорта») задерживаются трамваи №3, 16 и 47», - говорится в сообщении.

Уточняется, что маршруты временно изменены. В ведомстве попросили пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

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