Трамваи трех маршрутов задерживаются на Варшавском шоссе

Трамваи №3, 16 и 47 задерживаются на Варшавском шоссе, в районе остановки «Новоданиловский проезд - Академия водного транспорта». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На Варшавском шоссе (в районе остановки «Новоданиловский проезд - Академия водного транспорта») задерживаются трамваи №3, 16 и 47», - говорится в сообщении.
Уточняется, что маршруты временно изменены. В ведомстве попросили пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.