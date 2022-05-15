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1 час назад

Новости погоды: москвичам пообещали грозу в воскресенье

Мослента

Синоптики Гидрометцентра России пообещали москвичам в воскресенье, 15 мая, грозу с осадками.

Москвичам пообещали грозу в воскресенье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 16 градусов тепла. При этом порывы ветра могут достигать 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба. Ночью в городе похолодает до семи градусов, пройдет небольшой дождь.

Ранее москвичам пообещали июльское похолодание: по прогнозам, в столице РФ середина лета не будет жаркой. В июне и августе столбики термометров, предположительно, покажут сниженные значения на севере и востоке Центральной России соответственно.

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