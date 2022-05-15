Москвичам пообещали грозу в воскресенье

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 16 градусов тепла. При этом порывы ветра могут достигать 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба. Ночью в городе похолодает до семи градусов, пройдет небольшой дождь.