В столице прошел первый Московский полумарафон с сентября 2020 года

Московский полумарафон, маршрут которого пролегал от "Лужников" до Новоспасского монастыря, прошел в воскресенье и стал первым масштабным беговым событием в столице с сентября 2020 года. В забегах на 21,1 и 5 км приняли участие около 20 тысяч поклонников здорового образа жизни.

Фото: ТАСС ТАСС

Первый Московский полумарафон проходил в 2014 году, предыдущий - в начале августа 2020 года. В прошлом году это массовое спортивное мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса. COVID-2019 стал причиной отмены в 2021 году и Московского марафона, который последний раз проходил в сентябре 2020 года.

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"Очень много людей сегодня пришли в "Лужники", - сказал журналистам утром накануне старта директор Московского полумарафона Дмитрий Тарасов. - Накануне прошел совершенно сумасшедший детский забег, в котором приняло участие около 800 юных спортсменов разных возрастов. Это первое глобальное беговое мероприятие за последние два года, которое к тому же пройдет при отличной погоде и большой поддержке болельщиков, которые впервые за несколько лет выйдут на улицу подбодрить бегунов. Все очень ждали этого дня".

"В Московском полумарафоне в основном традиционно принимают участие жители столицы и Подмосковья, также очень много людей приезжают из соседних городов. На старт выйдут и иностранцы, которые работают в различных компаниях в Москве. У нас введены определенные ограничения по возрасту. Что касается пятикилометровой дистанции, то можно бежать с 14 лет, а самому старшему участнику, по моей информации, исполнилось 76 лет", - добавил руководитель мероприятия.

По словам организаторов, в этом году регистрация на Московский полумарафон закрылась досрочно - на обеих дистанциях закончились свободные места. Вдоль трассы было организовано восемь зон для болельщиков и пять музыкальных зон.

Участники полумарафона бежали под звуки трещоток и дудок, которые бесплатно раздавали зрителям. После завершения дистанции спортсмены имели возможность отпраздновать свою личную победу, позвонив в колокол финишера, который находился в финишном городке, а также сделать памятную гравировку на своих медалях. В забеге приняли участие и четыре сотрудника ТАСС: Глеб Ольховой, Дмитрий Савицкий, Андрей Карташов и Алексей Лаврентьев.

"Соревнования, где все непредсказуемо"

Призовой фонд Московского полумарафона составил один миллион рублей, на который претендовали сильнейшие стайеры России. Первые места на дистанции 21,1 км заняли Павел Адышкин и Елена Коробкина, установившая два года назад рекорд соревнований. Коробкина показала результат 1 час 10 минут 47 секунд, второй финишировала Елизавета Погудо(1:12.06), третьей - Марина Ковалева (1:13.46). Адышкин преодолел дистанцию за 1 час 4 минуты 10 секунд. Второе место занял Андрей Лейман (1:04.16), третье - Степан Киселев (1:04.18). Лейман становился победителем чемпионата России в марафонском беге в 2021 году, Киселев - в 2019-м.

"Перед стартом у меня не было абсолютной уверенности в своей победе, это соревнования, где все непредсказуемо, - заметила Коробкина, которую специалисты изначально считали главной претенденткой на победу. - Сегодня мне не удалось улучшить свой рекорд двухлетней давности. Подготовка у меня не очень сложилась, да и переболела я. Поэтому ставила перед собой задачу просто выиграть".

"Я очень рада своему успеху, хотя на второй части дистанции из-за сильного ветра было тяжело. Это был переломный момент, и я с ним справилась. Во время бега я старалась смотреть по сторонам, видела Кремль, набережные и слышала болельщиков, которые нас поддерживали", - добавила собеседница ТАСС, выигравшая в 2015 году золото зимнего чемпионата Европы на дистанции 3 000 метров.

Первое место Адышкина стало сюрпризом не только для специалистов и болельщиков, но и для самого спортсмена.

"Сегодняшний результат стал для меня абсолютно неожиданным, я не ждал от себя победы, - признался ТАСС 34-летний чемпион. - Но на протяжении всей подготовки к этому старту я иногда думал, а почему бы и нет? Не исключаю, что мои соперники меня недооценили сегодня, но об этом во время забега не думал, просто старался работать".