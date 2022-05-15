В Москве пройдет акция по учету соловьев

С 12 мая по 30 июня Мосприрода проведет в столице экологическую акцию по учету соловьев. Специалисты изучат, какие природные территории Москвы чаще выбирают певчие птицы.

Фото: ТАСС ТАСС

Помочь с переписью может каждый. Для этого нужно отправиться на природные территории Москвы, имея при себе мобильный телефон, ручку и блокнот. Участники акции также могут записать видео на мобильный телефон и указать GPS-координаты.

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Результаты самостоятельных наблюдений необходимо прислать на электронную почту: kudryavtsevNV@eco.mos.ru. В отчетах нужно указать дату, время и место наблюдений (координаты, район, ближайшую улицу, название природной территории), маршрут следования, количество птиц, приложить аудио- или видеозапись, а также написать фамилию, имя и отчество наблюдателя, его электронный адрес или телефон.

Данные о численности и нахождении пернатых помогут орнитологам проследить, какие природные территории города чаще выбирают для обитания певчие птицы. Специалисты Мосприроды смогут обновить интерактивную карту обитания птиц.

О соловьях

Обычно птицы селятся возле водоемов в густых зарослях сирени или ивы. Для них характерны сильные чистые свисты или звуки (похожие на «ив-ив-ив»). За неприхотливость орнитологи называют соловья птицей-урбофилом (любителем города). Для комфортной жизни в мегаполисе ему хватает лишь зарослей кустарника.

Для наблюдений специалисты советуют выбирать вечернее время, когда стихают звуки большого города. Пик соловьиного пения приходится на вторую половину мая и июнь. В это время самцы активно завоевывают внимание самок при помощи звонких раскатистых трелей. Орнитологи полагают, что чем громче и выразительнее пение самца, тем у него больше шансов образовать пару и обзавестись потомством.

Учет соловьев — важная природоохранная акция: эти пернатые прекрасные индикаторы состояния окружающей среды и зеленых насаждений нашего города. По итогам 2021 года Мосприрода насчитала 176 голосистых птиц.

Специалисты Мосприроды приглашают всех желающих принять участие в эколого-просветительских мероприятиях, которые пройдут в рамках акции по учету соловьев.

12 мая с 08:00 до 09:00 на территории природно-исторического парка «Москворецкий» проведут экологическую акцию «Соловьиные трели». Опытные орнитологи и все любители природы смогут внести свой вклад в изучение орнитофауны Москвы: зафиксировать нежные трели соловьев и посчитать количество самцов на учетном маршруте в сопровождении специалиста Мосприроды. Адрес: станция метро «Крылатское», улица Крылатская, напротив дома 41, корпуса 1, входная группа в природно-исторический парк «Москворецкий». Телефон для записи: +7 499 726-61-75 (с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 15:45).