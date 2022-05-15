Движение нескольких трамвайных маршрутов изменится в Москве

Ряд нескольких трамвайных маршрутов временно перестанет ходить в столице. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Ограничения коснутся маршрутов по улицам Абельмановская, Большая Андроньевская, Малая Андроньевская, Большая Калитниковская, Верхняя Сыромятническая, Волочаевская, Рогожский вал, Костомаровский переулок, а также Шоссе Энтузиастов от метро «Площадь Ильича» до Авиамоторного проезда.

Отмечается, что движение по этим участкам будет заменено автобусами.

Помимо этого, изменится схема движения у маршрутов №А — от метро «Чистые пруды» до метро «Пролетарская», №12 — от 16-ой Парковой улицы до метро «Авиамоторная», №38 — от Черёмушек до метро «Пролетарская» и от 3-ей Владимирской улицы до Красноказарменной площади, № 43 — от МЦК Угрешская до метро «Пролетарская», № 45 — от Сокольнической площади до Красноказарменной площади, № 46 — от метро «Бульвар Рокоссовского» до метро «Авиамоторная», передает Дептранс.