Россияне назвали причины гибели лебедей в московском пруду

Жительница района Патриарших прудов сообщила, что на местном водоеме уже не в первый раз умер лебедь. В комментариях под ее постом в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), россияне назвали возможные причины гибели птиц в московском пруду.

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Автор написала, что по одной из версий в птицу врезался игрушечный радиоуправляемый катер. Россиянка добавила, что ветеринары отказались приезжать по данному поводу.

Одна из участниц дискуссии высказала версию, что пруд может быть поражен глистами. Другая пользовательница сети уверенно заявила, что в смерти лебедя виноваты прохожие, подкармливавшие его хлебом, чипсами и прочей вредной для птиц едой.