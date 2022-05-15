Жители столицы обнаружили «маяк» в Москве. Опубликованная в социальной сети фотография в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) напомнила москвичам о приморском курорте.

Фото: Мослента Мослента

Снимок, сделанный на обновленной Павелецкой площади, напомнил автору поста берег моря, а высотное здание отеля на дальнем плане — маяк.

«Почти маяк, почти море за поворотом…», — подписал кадр житель столицы.

В комментариях юзеры поддержали автора и с юмором отметили, что Москва является «портом пяти морей». А кто-то даже заметил тень небесного создания над столичной высоткой.

«А над маяком тень ангела с крыльями», — написали фолловеры под постом.