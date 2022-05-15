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51 минуту назад

Жители столицы обнаружили «маяк» в Москве

Мослента

Жители столицы обнаружили «маяк» в Москве. Опубликованная в социальной сети фотография в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) напомнила москвичам о приморском курорте.

Жители столицы обнаружили «маяк» в Москве
Фото: МослентаМослента

Снимок, сделанный на обновленной Павелецкой площади, напомнил автору поста берег моря, а высотное здание отеля на дальнем плане — маяк.

«Почти маяк, почти море за поворотом…», — подписал кадр житель столицы.

В комментариях юзеры поддержали автора и с юмором отметили, что Москва является «портом пяти морей». А кто-то даже заметил тень небесного создания над столичной высоткой.

«А над маяком тень ангела с крыльями», — написали фолловеры под постом.

Ранее астроном-любитель из Подмосковья 24-летний Филипп Романов открыл сверхновую звезду.

Новости Москвы,Филипп Романов,
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