Сергей Безруков поддержал идею создания в Москве кинематографического квартала

Актер Сергей Безруков поддержал идею мэра Москвы Сергея Собянина создать кинемотографический квартал в столице РФ.
По словам Безрукова, это именно то, чего не хватало Москве. Он также заявил, что обязательно прогуляется по улице Олега Табакова.
Ранее Сергей Собянин в соцсетях написал, что в Москве будет создан кинематографический квартал – его улицы будут названы в честь известных отечественных кинематографистов.
В частности, новые улицы получат имена Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Василия Ланового, Иннокентия Смоктуновского, Алексея Баталова, Фаины Раневской, Евгения Евстигнеева, Андрея Миронова и Олега Янковского.