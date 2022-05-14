В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Сергей Безруков поддержал идею создания в Москве кинематографического квартала

runews24.ru

Актер Сергей Безруков поддержал идею мэра Москвы Сергея Собянина создать кинемотографический квартал в столице РФ.

Сергей Безруков поддержал идею создания в Москве кинематографического квартала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Безрукова, это именно то, чего не хватало Москве. Он также заявил, что обязательно прогуляется по улице Олега Табакова.

Ранее Сергей Собянин в соцсетях написал, что в Москве будет создан кинематографический квартал – его улицы будут названы в честь известных отечественных кинематографистов.

В частности, новые улицы получат имена Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Василия Ланового, Иннокентия Смоктуновского, Алексея Баталова, Фаины Раневской, Евгения Евстигнеева, Андрея Миронова и Олега Янковского.

Новости Москвы,Алексей Баталов,Олег Янковский,Иннокентий Смоктуновский,Евгений Евстигнеев,Анатолий Папанов,Василий Лановой,Сергей Бондарчук,Андрей Миронов,Леонид Гайдай,Фаина Раневская,Сергей Собянин,Олег Табаков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители