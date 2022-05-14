В Москве отреставрируют Монетный и Печатный дворы

В Москве планируют провести реставрацию Монетного и Печатного дворов. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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«Готовимся к реставрации двух замечательных памятников культурного наследия Москвы – Монетного и Печатного дворов на улице Никольская», – заявил Собянин.

Градоначальник отметил, что во время реставрационных работ сохранят все ценные особенности, в том числе элементы старого русского стиля, барокко, готики.

Собянин напомнил, что эти архитектурные комплексы сыграли большую роль в истории России. Так, до конца XVIII века в Монетном дворе чеканили деньги, а также хранили драгоценные металлы. В Печатном дворе была создана первая русская книга «Апостол», а также первая русская газета.