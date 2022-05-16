Второй вестибюль появится у станции «Суворовская» Кольцевой линии метро

Второй вестибюль планируется соорудить в рамках строительства станции «Суворовская» Кольцевой линии столичного метрополитена, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

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«В ходе корректировки проектной документации станции «Суворовская» прорабатывается возможность возведения второго вестибюля в дополнение к основному, запланированному на пересечении ул. Дурова и ул. Делегатская», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.

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Заммэра отметил, что второй вестибюль расположится на пересечении Олимпийского проспекта с ул. Дурова. По словам Бочкарева, это даст возможность осуществить примыкание через подземный переход к реконструируемому в настоящее время спорткомплексу «Олимпийский» и повысит транспортную доступность прилегающей территории».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что платформенную часть станции «Суворовская» свяжет со вторым вестибюлем подземный пешеходный переход протяженностью порядка 300 м, где планируется применить горизонтальные траволаторы длиной свыше 75 м для повышения комфорта перемещения пассажиров. Он добавил, что в настоящий момент ведутся подготовительные работы для обеспечения механизации стройплощадки на ул. Дурова и ее подготовка к возобновлению строительно-монтажных работ.

В ведомстве напомнили, что в феврале 2022 года возобновлено законсервированное несколько лет назад строительство станции «Суворовская» столичной подземки, она расположится между существующими станциями «Новослободская» и «Проспект Мира» Кольцевой линии метро и станет пересадочной на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии.