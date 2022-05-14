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34 минуты назад

Москвичи в мае начали активно знакомиться в интернете

РИАМО

Жители мегаполиса в мае начали посещать сайты знакомств на 80% чаще по сравнению с прошлым месяцем. Семейный психолог Ирина Петрова отметила, что это может быть связано с тем, что люди находятся в состоянии повышенной неопределенности, сообщает «Вечерняя Москва».

Москвичи в мае начали активно знакомиться в интернете
Фото: Depositphotos Depositphotos

Согласно данным одного из крупных операторов связи, столица лидирует по росту трафика на сайтах знакомств. Например, на одном из сайтов знакомств 48-летняя женщина разместила свои фото и анкету и указала, что ищет мужчину 43-58 лет.

«Тотчас на меня обрушилась лавина соискателей. За час анкету просмотрели и оценили более 100 человек. Пятеро отважились написать. Один прислал свое фото. Двое годились мне в сыновья. Зато еще двое оказались взрослыми господами, с солидными намерениями», — пояснила женщина.

Она удивилась, что в разгар пандемии дама ее возраста может рассчитывать на подобный успех.

Психолог объяснила, что люди сегодня находятся в состоянии повышенной неопределенности, и защитные механизмы психики подталкивают людей к тому, чтобы занять более активную жизненную позицию.

По словам Петровой, когда человек предпринимает какие-то действия, то создает у себя ощущение, что контролирует свое будущее.

Ранее сообщалось, что на майских праздниках с 1 по 10 мая вырос спрос на услуги сайтов знакомств и видеоигры со стороны россиян.

Новости Москвы,Ирина Петрова,
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