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2 часа назад

В Московском планетарии появилась новая научная площадка

Мир24

В Московском планетарии открыли новую научную площадку – «Лунариум», общее пространство для исследователей достигает двух тысяч квадратных метров, сообщает ОТР.

В Московском планетарии появилась новая научная площадка
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Научная площадка предполагает проведение исследований физических явлений и экспериментов. Также мобильные экспонаты позволяют изучать законы природы. А в том случае, если юные ученые ошибутся, Вселенная не пострадает.

«Детишки, которые придут на эту экспозицию, будут рады одному. Что все можно трогать, крутить, вертеть. Дергать за струны, а это любимое занятие наших детей», – сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

В свою очередь глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что в экспозиции представлен абсолютно эксклюзивный набор экспонатов и интерактивных возможностей. При этом все разработки сделаны и реализованы российскими специалистами.

Подготовкой «Лунариума» занимались выпускники ведущих технических вузов России. После посещения экспозиции, которая откроется для посетителей 14 мая, посетители смогут отдохнуть в игровой зоне.

Ранее стало известно, что вечером 21 мая в Государственном историческом музее в Москве состоится открытие ежегодной всероссийской акции «Ночь в музее». Место для запуска акции выбрано не случайно – в 2022 году Исторический музей отмечает 150-летний юбилей.

Новости Москвы,Алексей Шапошников,Александр Кибовский,Мосгордума,
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