В Московском планетарии появилась новая научная площадка

В Московском планетарии открыли новую научную площадку – «Лунариум», общее пространство для исследователей достигает двух тысяч квадратных метров, сообщает ОТР.

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

Научная площадка предполагает проведение исследований физических явлений и экспериментов. Также мобильные экспонаты позволяют изучать законы природы. А в том случае, если юные ученые ошибутся, Вселенная не пострадает.

«Детишки, которые придут на эту экспозицию, будут рады одному. Что все можно трогать, крутить, вертеть. Дергать за струны, а это любимое занятие наших детей», – сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

В свою очередь глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что в экспозиции представлен абсолютно эксклюзивный набор экспонатов и интерактивных возможностей. При этом все разработки сделаны и реализованы российскими специалистами.

Подготовкой «Лунариума» занимались выпускники ведущих технических вузов России. После посещения экспозиции, которая откроется для посетителей 14 мая, посетители смогут отдохнуть в игровой зоне.