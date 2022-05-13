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55 минут назад

Выставка примул пройдет в «Аптекарском огороде» с 14 по 16 мая

Агентство «Москва»иещё 1

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 14 по 16 мая пройдет выставка примул, сообщает пресс-служба сада.

Выставка примул пройдет в «Аптекарском огороде» с 14 по 16 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках Весеннего фестиваля цветов с 14 по 16 мая в «Аптекарском огороде» пройдет выставка примул», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в связи с погодными условиями некоторые виды примул не успевают распуститься.

«Примулы - жемчужины наших садов в мае. Яркость красок и пышность цветения этих растений никого не оставляют равнодушным, хотя в этом году - в связи с погодными условиями - многие виды примул не успевают зацвести», - поясняется в материале.

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