Выставка примул пройдет в «Аптекарском огороде» с 14 по 16 мая

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 14 по 16 мая пройдет выставка примул, сообщает пресс-служба сада.
«В рамках Весеннего фестиваля цветов с 14 по 16 мая в «Аптекарском огороде» пройдет выставка примул», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в связи с погодными условиями некоторые виды примул не успевают распуститься.
«Примулы - жемчужины наших садов в мае. Яркость красок и пышность цветения этих растений никого не оставляют равнодушным, хотя в этом году - в связи с погодными условиями - многие виды примул не успевают зацвести», - поясняется в материале.