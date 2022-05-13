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36 минут назад

Москва вошла в топ-5 популярных направлений для путешествий этим летом

Мослента

Москва вошла в топ-5 популярных направлений для путешествий этим летом. Рейтинг опубликовали на сайте российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Москва вошла в топ-5 популярных направлений для путешествий этим летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики компании выявили, в каких городах россияне бронируют отели для летнего отдыха, и определили десятку лидеров. Первую строчку занял курортный город Сочи, вторую — Анапа. За ними расположились Санкт-Петербург, Гагра (Абхазия) и Москва. Во второй пятерке популярных направлений оказались Казань, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Кисловодск и Соль-Илецк.

В среднем россияне бронируют отели не более, чем на десять дней, а на проживание тратят от 2,2 до 3,8 тысячи рублей в сутки. При этом самый продолжительный отпуск намечается у людей, которые отправятся отдыхать в Анапу, а самый дорогой выйдет у гостей Санкт-Петербурга.

Ранее были названы даты наступления климатического лета в Москве. Такая погода наступит не раньше конца мая, заявил метеоролог России Роман Вильфанд.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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