Москва вошла в топ-5 популярных направлений для путешествий этим летом. Рейтинг опубликовали на сайте российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

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Аналитики компании выявили, в каких городах россияне бронируют отели для летнего отдыха, и определили десятку лидеров. Первую строчку занял курортный город Сочи, вторую — Анапа. За ними расположились Санкт-Петербург, Гагра (Абхазия) и Москва. Во второй пятерке популярных направлений оказались Казань, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Кисловодск и Соль-Илецк.

В среднем россияне бронируют отели не более, чем на десять дней, а на проживание тратят от 2,2 до 3,8 тысячи рублей в сутки. При этом самый продолжительный отпуск намечается у людей, которые отправятся отдыхать в Анапу, а самый дорогой выйдет у гостей Санкт-Петербурга.