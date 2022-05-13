В московском транспорте начали убирать санитайзеры

Со столичных станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) начали постепенно убирать санитайзеры. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Пассажиры почти перестали пользоваться санитайзерами — частота использования аппаратов снизилась в десятки раз. Поэтому мы решили постепенно убирать санитайзеры со станций метро, МЦК и МЦД. Начали с наименее востребованных, — говорится в сообщении.

Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в городе.

Отмечается, что специалисты продолжат усиленную дезинфекцию транспорта и инфраструктуры. Специалисты будут проводить чистку поверхностей на станциях каждые два часа, в вагонах поездов — до двух раз в сутки.