В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
43 минуты назад

В московском транспорте начали убирать санитайзеры

Вечерняя Москваиещё 2

Со столичных станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) начали постепенно убирать санитайзеры. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В московском транспорте начали убирать санитайзеры
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Пассажиры почти перестали пользоваться санитайзерами — частота использования аппаратов снизилась в десятки раз. Поэтому мы решили постепенно убирать санитайзеры со станций метро, МЦК и МЦД. Начали с наименее востребованных, — говорится в сообщении.

Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в городе.

Отмечается, что специалисты продолжат усиленную дезинфекцию транспорта и инфраструктуры. Специалисты будут проводить чистку поверхностей на станциях каждые два часа, в вагонах поездов — до двух раз в сутки.

2 мая стало известно, что Московский метрополитен заключил контракт на покупку 30 тысяч тонн рельсов производства Челябинского металлургического комбината. Отмечается, что данного количества рельсов хватит до 2024 года более чем на 250 километров путей.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители