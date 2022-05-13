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45 минут назад

Москвичам рассказали о репертуаре летних кинотеатров

Мослента

Об открытии 14 июня 2022 года летних кинотеатров и их репертуаре сообщает официальный портал mos.ru мэрии Москвы. Киноплощадки будут работать в парках «Музеон» и «Фили».

Москвичам рассказали о репертуаре летних кинотеатров
Фото: ТАССТАСС

«Зрители смогут посмотреть отечественные и зарубежные фильмы, картины из золотого фонда кинематографа, авторское кино, советскую и российскую классику, детские мультфильмы», — рассказывается в сообщении.

Ежедневно по вечерам в них будут демонстрироваться по два фильма. Зарубежные картины представят на языке оригинала с субтитрами. В обоих кинотеатрах сезон откроется показом американского мюзикла «Поющие под дождем».

Начинать работу киноплощадки будут в 20:30, а закрываться — ближе к часу ночи.

Ранее были перечислены адреса новых зон отдыха у воды в Москве. Всего известно об открытии 13 мест.

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