В Москве пройдет рейд по курьерам на велосипедах и электросамокатах

Сотрудники Госавтоинспекции с 13 по 15 мая проведут в Москве рейд по профилактике аварийности среди велосипедистов и пользующихся электросамокатами, особое внимание будете уделено курьерам, использующим данные средства передвижения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.