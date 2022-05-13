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42 минуты назад

В Москве пройдет рейд по курьерам на велосипедах и электросамокатах

ТАССиещё 1

Сотрудники Госавтоинспекции с 13 по 15 мая проведут в Москве рейд по профилактике аварийности среди велосипедистов и пользующихся электросамокатами, особое внимание будете уделено курьерам, использующим данные средства передвижения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

В Москве пройдет рейд по курьерам на велосипедах и электросамокатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С сегодняшнего дня проводим мероприятие, направленное на профилактику аварийности среди лиц, использующих для передвижения велосипеды и электромеханические средства индивидуальной мобильности. Рейд пройдет в Москве по 15 мая включительно", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД отметили, что особое внимание инспекторы ДПС будут уделять работникам служб доставки. По статистике именно они чаще всего, используя такие средства передвижения, становятся участниками ДТП.

Новости Москвы,ГИБДД,
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