«Желтый» уровень опасности продлили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра продлили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили на официальном сайте Гидрометцентра России.
По данным метеорологов, порывы ветра в регионе в ближайшие сутки будут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение о потенциальной опасности действует до полудня субботы, 14 мая. До этого «желтый» уровень опасности объявляли до вечера пятницы, 13 мая.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании.