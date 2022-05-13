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1 час назад

Прогноз погоды: «Желтый» уровень опасности продлили в Москве

Мослента

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра продлили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»Авилов Александр / АГН «Москва»

По данным метеорологов, порывы ветра в регионе в ближайшие сутки будут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение о потенциальной опасности действует до полудня субботы, 14 мая. До этого «желтый» уровень опасности объявляли до вечера пятницы, 13 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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