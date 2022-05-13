«Желтый» уровень опасности продлили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра продлили в Москве и Подмосковье . Об этом сообщили на официальном сайте Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, порывы ветра в регионе в ближайшие сутки будут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение о потенциальной опасности действует до полудня субботы, 14 мая. До этого «желтый» уровень опасности объявляли до вечера пятницы, 13 мая.