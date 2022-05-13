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46 минут назад

Прогноз погоды: Москвичей предупредили об аномальном похолодании

В начале следующей недели москвичей ожидает аномальное похолодание. Днем воздух прогреется лишь до 10-13 градусов тепла. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такая температура на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

«С понедельника, как говорится, начинается новая жизнь. Будет понижение температуры до 13-14 градусов днем, а во вторник - уже до 10-12 градусов», - сказал синоптик.

Он добавил, что в этот период Москва окажется в тылу циклона, поэтому погода будет дождливая, а атмосферное давление - на 8-10 мм ртутного столба ниже нормы.

Ранее Роман Вильфанд дал прогноз на предстоящее лето. По его словам, лето 2022 года в России не будет холодным. Температура будет около и выше нормы. Однако в Центральном и Приволжском федеральных округах сезон прогнозируется холоднее, чем в прошлом году.

Новости Москвы,Погода,Видео,Роман Вильфанд,
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