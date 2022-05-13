Москвичей предупредили об аномальной погоде

В начале следующей недели москвичей ожидает аномальное похолодание. Днем воздух прогреется лишь до 10-13 градусов тепла. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, такая температура на 3-4 градуса ниже климатической нормы.
«С понедельника, как говорится, начинается новая жизнь. Будет понижение температуры до 13-14 градусов днем, а во вторник - уже до 10-12 градусов», - сказал синоптик.
Он добавил, что в этот период Москва окажется в тылу циклона, поэтому погода будет дождливая, а атмосферное давление - на 8-10 мм ртутного столба ниже нормы.
Ранее Роман Вильфанд дал прогноз на предстоящее лето. По его словам, лето 2022 года в России не будет холодным. Температура будет около и выше нормы. Однако в Центральном и Приволжском федеральных округах сезон прогнозируется холоднее, чем в прошлом году.