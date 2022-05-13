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2 часа назад

Летние площадки в парках киносети "Москино" откроются 14 мая

ТАССиещё 1

Киносеть "Москино" 14 мая откроет две летние площадки, которые будут работать в "Музеоне" и "Филях". Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

Летние площадки в парках киносети «Москино» откроются 14 мая
Фото: Mos-kino.ruMos-kino.ru

"В парках "Музеон" и "Фили" 14 мая начнут работать летние кинотеатры. На киноплощадках, входящих в сеть кинотеатров "Москино", ежедневно по вечерам будет демонстрироваться по два фильма. При благоприятной погоде работа кинотеатров под открытым небом продлится до конца сентября", - говорится в сообщении.

Зарубежные картины представят на языке оригинала с субтитрами. Начинать работу киноплощадки в течение летнего сезона будут в 20:30, а закрываться - ближе к часу ночи.

"Зрительный зал в летнем кинотеатре "Музеона" рассчитан на 220 посадочных мест. Многоуровневая площадка позволяет смотреть кино с комфортом даже с самых последних рядов. При сильном дожде сеансы на этой площадке будут отменять и переносить", - говорится в сообщении.

Летний кинотеатр в парке "Фили" будет располагаться на главной аллее. Одновременно смотреть фильм здесь могут 110 человек. Благодаря навесу показы проводятся даже в дождливую погоду. Чтобы просмотр стал комфортным, каждому зрителю выдаются теплый плед и мягкая подушка.

Сезон откроется показом американского мюзикла "Поющие под дождем".

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