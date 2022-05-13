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4 часа назад

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Вечерняя Москва

В столице и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает Гидрометцентр.

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Предупреждение о ветре с порывами от 12 до 27 метров в секунду в Москве и Подмосковье будет действовать до полудня 14 мая, сообщает сайт учреждения.

Напомним, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с возможным ухудшением погодных условий.

Там отметили, что сегодня и в ночь на 13 мая в Москве ожидаются сильный дождь и грозы, а в отдельных районах города может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков.

При этом четверг, 12 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала весны. В этот день воздух в Москве прогрелся до плюс 21 градуса, что стало температурным рекордом за нынешнюю весну.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что летнее тепло продержится в столице недолго. Уже вечером температура опустится до отметки плюс 13–15 градусов. Это связано с тем, что Москву накроют мощные грозовые облака, которые принесут ливни.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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