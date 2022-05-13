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1 час назад

Фестиваль пирогов пройдет в Подмосковье 15 мая

Вечерняя Москваиещё 1

Фестиваль пирогов пройдет в Московской области 15 мая, сообщили в областном Министерстве соцразвития. Ожидается, что в нем примут участие более двух тысяч жителей региона.

Фестиваль пирогов пройдет в Подмосковье 15 мая
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Фестиваль проведут в рамках празднования Международного Дня семьи в парке «Патриот».

Подмосковные семьи смогут принять участие в фестивале и представить лучшие рецепты и оригинальное оформление.

В конкурсе предусмотрено семь основных номинаций, а также приз зрительских симпатий. Выставлять оценки конкурсным работам будут не только члены жюри, но и посетители фестиваля. Победители получат подарки и дипломы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что более 200 мастер-классов и 50 концертов дали участники «Московского долголетия» на фестивале «Московская весна». Среди приглашенных артистов и экспертов на площадках выступили более 1000 участников и преподавателей проекта «Московское долголетие» с концертами и семинарами. Москвичи старшего поколения провели более 200 мастер-классов, где поделились секретами садоводства и кулинарными хитростями.

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