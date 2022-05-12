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1 час назад

Московский эксперимент с продажей алкоголя будут проводить не во всех музеях

Елена Прошина

На площадках федеральных музеев и в музеях-заповедниках при оказании услуг общественного питания не будут проводить московский эксперимент с продажей алкоголя крепостью до 16,5%. Решение связано с безопасностью произведений искусства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Московский эксперимент с продажей алкоголя будут проводить не во всех музеях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, в ведомстве привели в качестве примера инцидент, когда вандал нанес серьезные повреждения полотну художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее в 2018 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в рамках эксперимента снял запрет на розничную продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания до 31 декабря.

Также торговлю алкогольных напитков разрешат в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях. Эксперимент утвердили по просьбам рестораторов в рамках поддержки бизнеса. При этом предприятиям и заведениям необходимо иметь соответствующую лицензию.

Новости Москвы,Илья Репин,Иван Грозный,Сергей Собянин,Минкультуры России,
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