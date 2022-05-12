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30 минут назад

Памятник Минину и Пожарскому откроют в Москве ко Дню народного единства

Москва24

Памятник Минину и Пожарскому откроют на Красной площади в Москве 4 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.

Памятник Минину и Пожарскому откроют ко Дню народного единства
Фото: ТАССТАСС

Глава Минкультуры Ольга Любимова отметила, что памятник вернется на постамент в августе. После этого рабочие займутся благоустройством территории вокруг него.

"Образы Минина и Пожарского для многих являются олицетворением единства нашей страны, поэтому открытие монумента к этой дате вызывает особые чувства", – подчеркнула Любимова.

Она отметила, что это первая с 1931 года реставрация памятника. В настоящее время приводят в порядок скульптурную композицию, два барельефа и постамент, воссоздают утраченные элементы памятника. Реставрация началась в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые отреставрируют подпорную стену собора Василия Блаженного. Руководитель ведомства Ольга Любимова отметила важность не допустить разрушения подпорной стены. По ее словам, от ее укрепленности зависит сохранность собора.

Новости Москвы,Ольга Любимова,Минкультуры России,
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