МЧС России выпустило экстренное предупреждение для москвичей о грозе и шквалистом ветре.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 15:00 с сохранением до конца суток 12 мая в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Шквалистое усиление ветра порывами 18 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям при неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили в непосредственной близости от деревьев и шатких конструкций.