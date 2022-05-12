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34 минуты назад

Сурикаты в Московском зоопарке греются на солнце. Видео

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке сурикаты уже вышли уличный вольер и греются на солнце. Об этом сообщает Telegram-канал столичного зоосада, где размещено видео с его экзотическими обитателями.

«Встречайте раннее утро вместе с нашими сурикатами! Всеобщие любимцы уже вышли в уличный вольер и занимаются типичными делами сурикатов: нежатся на солнышке и стоят на посту. Родом эти забавные животные из Южной Африки и обитают в пустынях, поэтому вечером они скрываются в домике, где для них включен верхний обогрев.Наша семейная группа – настоящие долгожители, и живут в Центре Воспроизводства уже 11 лет! Для сурикатов это очень почтенный возраст», – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось о рождении двойни лемуров в Казанском зоопарке.

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