«Встречайте раннее утро вместе с нашими сурикатами! Всеобщие любимцы уже вышли в уличный вольер и занимаются типичными делами сурикатов: нежатся на солнышке и стоят на посту. Родом эти забавные животные из Южной Африки и обитают в пустынях, поэтому вечером они скрываются в домике, где для них включен верхний обогрев.Наша семейная группа – настоящие долгожители, и живут в Центре Воспроизводства уже 11 лет! Для сурикатов это очень почтенный возраст», – отмечается в публикации.