В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
2 часа назад

Крупный технопарк планируют возвести на северо-востоке Москвы

Москва24иещё 3

Новый крупный технопарк появится в столичном районе Северном. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

На северо-востоке Москвы появится крупный технопарк
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим МишинПортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении инвестору земельного участка по адресу 1-я Северная линия, владение 1 (СВАО)", – заявили в ведомстве.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что инвестору передадут участок площадью 14,42 гектара. На данный момент он освобожден от объектов капитального строительства.

Там планируют разместить технопарк с распределительным центром. Площадь объекта с учетом заводоуправления и многоуровневой парковки на 700 машино-мест суммарно составит 109 тысяч квадратных метров.

В комплексе экономической политики и имущественных отношений Москвы ранее сообщили, что в течение шести лет частные инвесторы планируют построить в столице 863 тысячи квадратных метров капитальных объектов. Проекты рассчитаны на общую территорию 36,6 гектара.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,Сергей Собянин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители