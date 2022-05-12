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28 минут назад

В Москве отопление начнут выключать с 14 мая

ТАССиещё 3

В Москве отопительный сезон начнут постепенно завершать с 14 мая. Тепло отключат в более 34 тыс. жилых зданий. Об этом сообщается в Telegram-канале ПАО "МОЭК".

В Москве с 14 мая начнут выключать отопление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 14 мая приступаем к поэтапному завершению отопительного сезона. Соответствующее решение приняло правительство Москвы. Плавный перевод системы на летний режим под контролем диспетчерского управления МОЭК займет три дня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предстоит отключить отопление в более 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов. Отключение отопления производят в следующей последовательности: промышленные и административные объекты, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

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