В Москве завершается отопительный сезон

В Москве в субботу, 14 мая, начнут отключать отопление. Как рассказал ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, завершение отопительного сезона займет три дня.

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Сначала будет произведено отключение отопления в административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детсадах, дошкольных и медицинских учреждениях. Бирюков подчеркнул, что предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в том числе в 34 тысячах жилых домов. Системы теплоснабжения будут плавно переводиться на летний режим работы.