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1 час назад

В Москве завершается отопительный сезон

Москва24иещё 4

В Москве в субботу, 14 мая, начнут отключать отопление. Как рассказал ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, завершение отопительного сезона займет три дня.

В Москве завершается отопительный сезон
Фото: Москва 24Москва 24

Сначала будет произведено отключение отопления в административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детсадах, дошкольных и медицинских учреждениях. Бирюков подчеркнул, что предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в том числе в 34 тысячах жилых домов. Системы теплоснабжения будут плавно переводиться на летний режим работы.

После завершения отопительного сезона в Москве в полном объеме начнется подготовка тепловых сетей к осенне-зимнему сезону. Отопительный сезон в столице был продлен из-за погодных условий. Для отключения отопления среднесуточная температура должна держаться на уровне +8 градусов в течение пяти дней.

Новости Москвы,ЖКХ,Петр Бирюков,
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