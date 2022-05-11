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3 часа назад

Отделение банка оцепили у станции метро «Курская» в Москве. Видео

Александр Кузьмин

У станции метро «Курская» в Москве оцепили отделение банка ВТБ. Из здания эвакуировали всех сотрудников. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.

По предварительной информации, неизвестный мужчина в капюшоне пристегнул черную сумку возле входа в финансово-кредитное учреждение и уехал.

«Какой-то мужчина (скорее всего, курьер) повесил ее у отделения банка. Так она провисела почти сутки, а потом ее заметили», – сообщает источник в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что сейчас офис банка возобновил свою работу в стандартном режиме. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Новости Москвы,Происшествия,Видео,Банк ВТБ,
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