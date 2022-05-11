У станции метро «Курская» в Москве оцепили отделение банка ВТБ. Из здания эвакуировали всех сотрудников. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.
По предварительной информации, неизвестный мужчина в капюшоне пристегнул черную сумку возле входа в финансово-кредитное учреждение и уехал.
«Какой-то мужчина (скорее всего, курьер) повесил ее у отделения банка. Так она провисела почти сутки, а потом ее заметили», – сообщает источник в своем официальном Telegram-канале.
Уточняется, что сейчас офис банка возобновил свою работу в стандартном режиме. Все обстоятельства случившегося выясняются.