Москвичам пообещали потепление 11 мая

Потепление до плюс 17 градусов и отсутствие осадков ожидается в Москве в среду, 11 мая. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
— Сегодня в столичном регионе начнет усиливаться антициклон с запада. Он принесет нам улучшение погодных условий. В течение дня в небе над столицей облаков станет меньше, осадков мы не ждем и можно рассчитывать на потепление до плюс 15-17 градусов, в Подмосковье до плюс 13-17, — пояснила синоптик.
Волосюк также добавила, что ветер ожидается северо-западный, от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в начале дня будет близко к норме, а к вечеру понизится до 743 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.
Накануне заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что улучшение погодных условий в столичном регионе наступит с середины текущей недели, когда среднесуточная температура достигнет показателей 18–20 градусов с положительными значениями. Последующие дни, уточнил метеоролог, также выдадутся максимально теплыми.