Московский зоопарк показал на видео исчезающих леопардов

Московский зоопарк показал на видео дымчатых леопардов – представителей исчезающего вида млекопитающих. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале столичного зоосада.
«Легендарный хищник Юго-Восточной Азии поначалу не выглядит таковым. Его вообще сложно разглядеть – размером со среднюю собаку, вместо пятен –крупная плитка. А потом сверкают невероятно большие клыки – и удивляться поздно», – отмечается в публикации.
Эти животные ведут сумеречно-ночной образ жизни и оживляются после заката. В дикой природе свою добычу дымчатые леопарды поджидают на ветках и неожиданно нападают сверху.