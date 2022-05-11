Московский зоопарк показал на видео исчезающих леопардов

«Легендарный хищник Юго-Восточной Азии поначалу не выглядит таковым. Его вообще сложно разглядеть – размером со среднюю собаку, вместо пятен –крупная плитка. А потом сверкают невероятно большие клыки – и удивляться поздно», – отмечается в публикации.