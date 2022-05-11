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1 час назад

Московский зоопарк показал на видео исчезающих леопардов

Александр Кузьмин

Московский зоопарк показал на видео дымчатых леопардов – представителей исчезающего вида млекопитающих. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале столичного зоосада.

«Легендарный хищник Юго-Восточной Азии поначалу не выглядит таковым. Его вообще сложно разглядеть – размером со среднюю собаку, вместо пятен –крупная плитка. А потом сверкают невероятно большие клыки – и удивляться поздно», – отмечается в публикации.

Эти животные ведут сумеречно-ночной образ жизни и оживляются после заката. В дикой природе свою добычу дымчатые леопарды поджидают на ветках и неожиданно нападают сверху.

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