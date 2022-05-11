В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

В Москве новые остановки оснастят зарядками и камерами

Российская Газета

Шесть тысяч новых остановочных павильонов установят в Москве к концу 2024 года. В них есть большие карты и расписание маршрутов, электронные табло, зарядки для телефонов и камеры видеонаблюдения. А еще увеличена площадь крыши для защиты от осадков и есть подсветка.

В Москве новые остановки оснастят зарядками и камерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал гендиректор "Мосгортранса" Николай Асаул. Он объяснил, что 4 тыс. новых павильонов сделают непосредственно в Москве на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Там не только собирают электробусы и ремонтируют другую технику, но и строят остановки нового образца.

"Павильоны сделаны из нержавеющих материалов и закаленного стекла, даже если оно разбивается в случае ДТП или вандализма, то осколки не могут никого травмировать, - объяснил Асаул. - Все материалы для павильонов производятся в России или дружественных странах, так что санкций мы не боимся и планируем в ближайшие годы удвоить объемы производства".

Многие остановки в городе уже заменили на новые, и пассажиры оставили о них хорошие отзывы. В 2024 году старых павильонов в городе не должно остаться вовсе - зарядить телефон и легко разобраться, какой маршрут вам нужен, а также увидеть время ожидания ближайшего автобуса можно будет везде. При этом срок службы у новых павильонов семь лет - они могут прослужить и больше, но все же по прошествии такого времени их рекомендуется менять.

Одна из особенностей новых остановок - на скамейках установлено подобие поручней. На самом деле основная их задача - не дать желающим лечь на скамейку и скоротать на ней ночь. Павильоны все же предназначены для другого.

Николай Асаул,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители