В Москве новые остановки оснастят зарядками и камерами

Шесть тысяч новых остановочных павильонов установят в Москве к концу 2024 года. В них есть большие карты и расписание маршрутов, электронные табло, зарядки для телефонов и камеры видеонаблюдения. А еще увеличена площадь крыши для защиты от осадков и есть подсветка.

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Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал гендиректор "Мосгортранса" Николай Асаул. Он объяснил, что 4 тыс. новых павильонов сделают непосредственно в Москве на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Там не только собирают электробусы и ремонтируют другую технику, но и строят остановки нового образца.

"Павильоны сделаны из нержавеющих материалов и закаленного стекла, даже если оно разбивается в случае ДТП или вандализма, то осколки не могут никого травмировать, - объяснил Асаул. - Все материалы для павильонов производятся в России или дружественных странах, так что санкций мы не боимся и планируем в ближайшие годы удвоить объемы производства".

Многие остановки в городе уже заменили на новые, и пассажиры оставили о них хорошие отзывы. В 2024 году старых павильонов в городе не должно остаться вовсе - зарядить телефон и легко разобраться, какой маршрут вам нужен, а также увидеть время ожидания ближайшего автобуса можно будет везде. При этом срок службы у новых павильонов семь лет - они могут прослужить и больше, но все же по прошествии такого времени их рекомендуется менять.